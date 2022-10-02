У Раді сподіваються знайти механізм позбавлення Медведчука мандата
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук сподівається, що буде знайдено механізм для позбавлення Віктора Медведчука депутатського мандата, повідомляє Укрінформ.
Про це він сказав під час брифінгу в Києві.
"Є бажане. Я цього (позбавити Медведчука депутатського мандата – ред.) хочу. А є реальність. Конституція України передбачає сім підстав для позбавлення депутатського мандата. У період воєнного стану зміни до Конституції не можна вносити. Ми сподіваємося, що знайдемо одну із семи підстав і організуємо все, щоб і він (Медведчук – ред.), і йому подібні перестали бути народними депутатами України", – сказав спікер українського парламенту.
Як повідомлялося, 21 вересня в результаті обміну повернулися з російського полону понад 200 українських захисників, а також 10 іноземців, які воювали на боці ЗСУ. Серед них – громадяни США, Британії, Марокко, Швеції, Хорватії.
При цьому російській стороні повернули підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука та 55 військових РФ.
Раніше Медведчуку оголошено підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній організації) та ч.1 ст.438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.
Однією із підстав для позбавлення народного депутата його мандата є вирок у кримінальній справі.