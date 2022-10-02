Маляр: Україна вже повернула 808 осіб з російського полону
Україна станом на 2 жовтня повернула з російського полону 808 людей в межах 24 обмінів, повідомляє Новое время.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Дуже важливо, щоби люди, які сьогодні розшукають своїх родичів та друзів, по-перше, мали чітку інформацію і знали, куди звертатися, і по-друге, щоб суспільство знало, що відбувається зі звільненими полоненими", — зазначила вона.
Маляр нагадала, що ще на початку повномасштабного вторгнення Росії постановою Кабміну був створений Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Вона опублікувала контактні дані штабу, де родичі військовополонених та безвісти зниклих можуть отримати юридичну чи психологічну допомогу та просто інформацію.
- Адреса приймальні - місто Київ, вулиця Спаська 37.
- Консультаційна лінія: +38 (095) 412 74 24, понеділок-п'ятниця 10:00 — 16:00.
Крім того, заступниця міністра оборони також наголосила, що Україна виконує всі норми Женевських конвенцій щодо питань поводження з військовополоненими.