Столтенберг: Звільнення Лиману підтверджує те, що Україна здатна дати відсіч РФ

Українські військові повністю звільнили Лиман від російських окупантів. Деокупація міста, є підтвердженням того, що Україна здатна дати відсіч Росії, вважає генеральний секретар Єнс Столтенберг, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Під час інтерв'ю для NBC, Столтенберг заявив, що українські військові демонструють прогрес та здатність відтіснити російських окупантів.

Також генеральний секретар прокоментував і ядерні погрози голови Кремля Володимира Путіна. За його словами, риторика президента Росії, є "небезпечною" та "безрозсудною".

Щодо заявки України на вступ до НАТО, Столтенберг зауважив, що будь-яке рішення щодо членства повинно бути узгоджене між усіма союзниками по Альянсу.

Нагадаємо, українські військові повністю зачистили Лиман. Інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський. Як пояснили раніше в ЗСУ, звільнення Лимана відкриває шлях до деокупації Донбасу.