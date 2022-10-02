Витік газу на "Північному потоці-1" припинився

У неділю, 2 жовтня, витік газу з кількох труб "Північного потоку-1" припинився, тиск на газопроводі стабілізувався, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це повідомляє Данське енергетичне агентство у Twitter.

"Компанія Nord Stream AG проінформувала Датське енергетичне агентство про те, що в даний час, мабуть, досягнуто стабільного тиску на двох нитках "Північного потоку-1". Це свідчить про те, що вихід газу з двох останніх витоків в даний час також завершено" , - сказано у повідомленні агентства.

Нагадаємо, 27 вересня на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витоки газу.

Після цього 1 жовтня стало відомо, що одна з труб "Північного потоку-2" спорожніла і витік газу припинився.