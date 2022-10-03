Джонсон очолить групу дружби з Україною від британських консерваторів
Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон стане новим главою групи дружби з Україною Консервативної партії, повідомляє Ділова столиця.
Про це колишній міністр культури Джон Віттінгдейл, нинішній глава групи, оголосив на полях з’їзду Консервативної партії.
За його словами, Джонсон — "багато в чому очевидна і найбільш гідна людина, щоб очолити цю організацію, тому що він був першою людиною, не лише у цій країні, а й у всьому західному світі, який так рішуче виступив на підтримку українського народу".
Сам Джонсон не брав участі у заходів.
"Борис шкодує, що не може бути з нами сьогодні, але він висловив свою повну підтримку тому, у що ми всі віримо, і нашій подальшій підтримці України", — сказав Віттінгдейл.