Джонсон очолить групу дружби з Україною від британських консерваторів

Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон стане новим главою групи дружби з Україною Консервативної партії, повідомляє Ділова столиця.

Про це колишній міністр культури Джон Віттінгдейл, нинішній глава групи, оголосив на полях з’їзду Консервативної партії.

За його словами, Джонсон — "багато в чому очевидна і найбільш гідна людина, щоб очолити цю організацію, тому що він був першою людиною, не лише у цій країні, а й у всьому західному світі, який так рішуче виступив на підтримку українського народу".

Сам Джонсон не брав участі у заходів.