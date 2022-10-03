Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника з 24.02 до 3.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 60 430 (+320) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2380 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4991 (+16) од,
- артилерійських систем – 1405 (+0) од,
- РСЗВ – 338 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 176 (+0) од,
- літаків – 265 (+1) од,
- гелікоптерів – 228 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11),
- крилатих ракет ‒ 246 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15) од,
- спеціальної техніки ‒ 131 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Дані уточнюються.