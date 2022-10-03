Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 3.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 60 430 (+320) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2380 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4991 (+16) од,
  • артилерійських систем – 1405 (+0) од,
  • РСЗВ – 338 (+1) од,
  • засобів ППО  ‒ 176 (+0) од,
  • літаків – 265 (+1) од,
  • гелікоптерів – 228 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11),
  • крилатих ракет  ‒ 246 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15) од,
  • спеціальної техніки  ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.

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