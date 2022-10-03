ОВА: Тривають бої на Херсонщині, відбито атаки окупантів на Луганщині

Українські захисники 2 жовтня відбили атаки ворога на Луганщині, активні бойові дії тривають на Херсонщині, де окупанти намагаються знайти способи покращити логістику. Про це, з посиланням на звіти ОВА, повідомляє Українська правда.

У Запорізькій області о 5 годині ранку понеділка ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Випущено близько десяти ракет С-300.

В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено. Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами.

Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населених пунктів.

На Сумщині у неділю ввечері — 3 мінометні прильоти у Краснопільській громаді. Без наслідків. Також 2 жовтня росіяни били із ствольної артилерії по території Сумського району, усього 56 приходів по Юнаківській та Хотінській громадам.

В результаті ворожих обстрілів пошкоджено 10 приватних будинків, суттєво постраждала сільська школа, пошкоджено ЛЕП, газопровід, водонапірна башта та трансформатор в селах. Обійшлося без жертв серед людей. Вночі — без обстрілів.

Дніпропетровщина: ранком ворог здійснив ракетну атаку по Дніпровському району. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Вночі росіяни знову обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. У Нікопольському під вогонь окупанта потрапили Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади. Люди під час обстрілу не постраждали.

У Нікополі пошкоджені до 10 багатоповерхових та приватних будинків і лінії електропередач. У Марганецькій громаді загорівся дачний будинок. У Мирівській громаді без електрики залишилися майже 1000 родин.

У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду. У селі Мар’янське пошкоджені будинки, склади сільгосппідприємства, газогін та лінія електропередач. Люди не ушкоджені.

Харківщина: минулої доби ворог продовжував обстріли Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, з пораненнями, отриманими внаслідок російських обстрілів, за добу госпіталізовано 2 цивільних мешканців.

В області триває процес розмінування, піротехніками ДСНС протягом доби знешкоджено 569 вибухонебезпечних предметів.

У неділю Ізюмському районі неподалік Балаклії на міні підірвався автомобіль екстреної медичної допомоги. На жаль, водій загинув, фельдшер отримав поранення. Крім того, в Харківському районі на міні підірвався чоловік, госпіталізований.

Луганщина: відбиті атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське. Ворог 16 разів обстрілював позиції наших бійців із артилерії та мінометів, а також завдав ракетного удару.

У ворожих пабліках повідомляється про щоденне надходження поранених росіян до медичних закладів Старобільська. Поблизу однієї з лікарень навіть влаштували блокпост.

Донеччина: вночі — обстріли населених пунктів вздовж лінії фронту.

Зранку — обстріл м.Часів Яр, зруйновано будівлю та гуртожиток ПТУ. Під завалами можуть бути люди. Також зранку — ракетний удар по Краматорську (промзона); танковий обстріл с.Кам'янка Очеретинської громади. На Донеччині за добу 1 загиблий, 9 поранених.

Миколаївщина: вранці понеділка зафіксовані ворожі обстріли акваторії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Вночі вибухи лунали біля с. Широке. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань з’ясовується.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади. У неділю ввечері обстрілів зазнала станція Березнегувате. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень та руйнувань уточнюється. Також тривають обстріли Широківської громади.

Херсонщина: ситуація на Херсонщині залишається складною, тривають активні бойові дії. Звільнено Архангельське та Миролюбівку.

За інформацією ОК "Південь", нашими підрозділами збито 3 безпілотники.

Ворог намагається вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, продовжує налагодження альтернативних переправ та ремонтні роботи в районі Антонівського та Каховського мостів. Українською авіацією завдано 9 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано вогневі завдання по ворожих логістичних центрах та районах зосередження живої сили й техніки.

Окупанти максимально ускладнили виїзд із Херсонщини. Наразі існує правило отримання спеціального дозволу для виїзду. Окрім особистих даних, які потрібно надати "обоснованную причину" виїзду з окупованої території.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.