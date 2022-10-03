Генштаб: ЗСУ за добу знищили 11 БПЛА та понад 300 солдатів

Генштаб: ЗСУ за добу знищили 11 БПЛА та понад 300 солдатів
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генерального штабу, Збройні сили України за добу 2 жовтня знищили 11 безпілотників, три танки, по одному літаку та гелікоптеру, а також 320 окупантів.

Найбільші втрати противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямах. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 60430 (+320);
  • танків - 2380 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 4991 (+16) од.;
  • артилерійських систем – 1405 (+0) од.;
  • РСЗВ – 338 (+1) од.;
  • засобів ППО – 176 (+0) од.;
  • літаків – 265 (+1) од.;
  • вертольотів – 228 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11);
  • крилатих ракет - 246 (+0);
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 811 (+15) од.;
  • спеціальної техніки – 131 (+0).

Дані уточнюються.

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