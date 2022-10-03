Генштаб: ЗСУ за добу знищили 11 БПЛА та понад 300 солдатів

За даними Генерального штабу, Збройні сили України за добу 2 жовтня знищили 11 безпілотників, три танки, по одному літаку та гелікоптеру, а також 320 окупантів.

Найбільші втрати противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямах. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 60430 (+320);

танків - 2380 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 4991 (+16) од.;

артилерійських систем – 1405 (+0) од.;

РСЗВ – 338 (+1) од.;

засобів ППО – 176 (+0) од.;

літаків – 265 (+1) од.;

вертольотів – 228 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11);

крилатих ракет - 246 (+0);

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 811 (+15) од.;

спеціальної техніки – 131 (+0).

Дані уточнюються.