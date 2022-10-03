Генштаб: ЗСУ за добу знищили 11 БПЛА та понад 300 солдатів
За даними Генерального штабу, Збройні сили України за добу 2 жовтня знищили 11 безпілотників, три танки, по одному літаку та гелікоптеру, а також 320 окупантів.
Найбільші втрати противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямах. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 60430 (+320);
- танків - 2380 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 4991 (+16) од.;
- артилерійських систем – 1405 (+0) од.;
- РСЗВ – 338 (+1) од.;
- засобів ППО – 176 (+0) од.;
- літаків – 265 (+1) од.;
- вертольотів – 228 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11);
- крилатих ракет - 246 (+0);
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 811 (+15) од.;
- спеціальної техніки – 131 (+0).
Дані уточнюються.