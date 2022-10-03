Міністр оборони Британії: Путін не застосує ядерну зброю

Міністр оборони Британії Бен Воллес вважає вкрай малоймовірним, що президент РФ Владімір Путін застосує ядерну зброю проти України, але наголошує, що Путін діє "нераціонально", повідомляє Європейська правда.

Путін пригрозив використати "всі наявні у нашому розпорядженні засоби", якщо "його країні" загрожуватиме небезпека. Його заява розглядається як знак того, що він може застосувати тактичну ядерну зброю у відповідь атаки української армії на анексовані ним частини України.

Але Воллес применшив перспективу ядерного удару, заявивши, що хоча використання ядерної зброї було включено до російської військової доктрини, воно було б неприйнятним для союзників Москви - Індії та Китаю.

Воллес сказав, що Путін "отримав дуже чітке уявлення про те, що прийнятно і що неприйнятно", на зустрічах з керівництвом Індії та Китаю.

Водночас Воллес додав, що минулі дії російського лідера - від атаки нервово-паралітичною речовиною в Солсбері до вторгнення в Україну - були "цілком ірраціональними".