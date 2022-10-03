Продажі нових легкових авто в Україні впали втричі

За даними асоціації автовиробників України "Укравтопром", у вересні 2022 року на ринку нових легкових авто було зареєстровано 3,4 тис продажів: проти серпня цього року ринок нових легковиків зріс на 16%, але в річному вимірі - продажі скоротились майже втричі, повідомляє Економічна правда.

Так, продовжує лідирувати на ринку Toyota (673 новх авто). Порівняно з серпнем 2022 року попит на нові Toyota знизився на 10%, водночас відносно вересня 2021 року - майже у 2,3 рази.

На другому місці - Skoda (312 авто) - це на 94% менше серпневого показника і на 20% менше, ніж у вересні 2021 року.

Замикає топ-3 Hyundai - 265 реєстрацій (+54% до серпня цього року і -38% до вересня попереднього).

Також у топ-5 Mitsubishi - 261 авто (+123% до серпня 2022 року та -41% до вересня 2021 року) та BMW - 250 авто (+27% до серпня цього року та -1% до вересня попереднього).

При цьому титул бестселера вересня дістався автомобілю Toyota Rav-4 (305 авто).

Загалом з січня по вересень 2022 року українці придбали і поставили на облік 27,8 тис нових легкових авто, що на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року.