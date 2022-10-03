ОГП: з початку війни в Україні загинули 416 дітей

Станом на ранок 3 жовтня більше ніж 1200 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

За офіційною інформацією 416 дітей загинуло та понад 784 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 403, Харківській - 249, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 29.

Стало відомо про загибель 30 вересня в Донецькій області дитини внаслідок осколкового поранення.

Також стало відомо, що 23 березня внаслідок обстрілів ворогом Ізюмського району Харківської області загинули троє дітей віком від 13 до 14 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.