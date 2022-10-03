Посол ЄС розповів про інтеграцію українських біженців
Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що в Євросоюзі немає спільного розуміння, чи розпочинати інтеграцію українських біженців, оскільки невідомо, як довго триватиме війна, повідомляє РБК-Україна.
"Немає загальноєвропейської політики щодо того, чи розпочинати інтеграцію українців-біженців. Але я повністю переконаний у тому, що загальний настрій у європейських суспільствах і владі був дуже гостинним до них. Я не перераховуватиму всіх видів допомоги, яку українці отримують автоматично", - розповів він.
За словами Маасікаса, є спільне розуміння, що війна триває, і біженці чи більшість із них не можуть повернутися.
"Я не думаю, що в будь-якій із країн-членів ЄС є політика швидше інтегрувати цих людей, тому що це потрібно їх ринкам праці. Розуміння вашої ситуації залишається дуже стійким", - заявив посол.
Як зазначив Маасікас, головний чинник - непередбачуваність ситуації.
"Більшість людей хочуть повернутися в Україну, і я б цього хотів, тому що Україні ці люди потрібні. Багато хто вже повернувся", - сказав він.
За словами посла ЄС, початок навчального року був визначальним моментом. Багато українських матерів все одно долучають своїх дітей до українського навчання, хай і з-за кордону.
Маасікас також зазначив, що українці дуже працьовиті.
"Скрізь, де є українські біженці (у тому числі й у моїй рідній країні, в Естонії, де вони становлять 4% населення), вони хочуть почати працювати якнайшвидше. Завжди перше покоління мігрантів, як правило, працює на сходинку нижче від свого освітнього та кваліфікаційного рівня, на жаль, в основному через мовні та культурні аспекти. Але дуже багато з них знайшли собі роботу", - розповів посол.