Посол ЄС розповів про інтеграцію українських біженців

Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що в Євросоюзі немає спільного розуміння, чи розпочинати інтеграцію українських біженців, оскільки невідомо, як довго триватиме війна, повідомляє РБК-Україна.

"Немає загальноєвропейської політики щодо того, чи розпочинати інтеграцію українців-біженців. Але я повністю переконаний у тому, що загальний настрій у європейських суспільствах і владі був дуже гостинним до них. Я не перераховуватиму всіх видів допомоги, яку українці отримують автоматично" , - розповів він.

За словами Маасікаса, є спільне розуміння, що війна триває, і біженці чи більшість із них не можуть повернутися.

"Я не думаю, що в будь-якій із країн-членів ЄС є політика швидше інтегрувати цих людей, тому що це потрібно їх ринкам праці. Розуміння вашої ситуації залишається дуже стійким" , - заявив посол.

Як зазначив Маасікас, головний чинник - непередбачуваність ситуації.

"Більшість людей хочуть повернутися в Україну, і я б цього хотів, тому що Україні ці люди потрібні. Багато хто вже повернувся" , - сказав він.

За словами посла ЄС, початок навчального року був визначальним моментом. Багато українських матерів все одно долучають своїх дітей до українського навчання, хай і з-за кордону.

Маасікас також зазначив, що українці дуже працьовиті.