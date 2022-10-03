СБУ підтвердила російське громадянство судді Верховного суду Богдана Львова

Після перевірки Служба безпеки України повідомила Верховному суду, що заступник його голови Богдан Львов має російське громадянство, повідомляє Новое время.

За даними СБУ, Львов отримав паспорт РФ у 2012 році, продовживши його замість паспорта від 1999-го, який втратив чинність. Також там підтвердили, що в реєстрі угод щодо нерухомого майна Росії є податковий номер судді, який той отримав. Так, підтвердилася інформація про наявність у Львова двокімнатної квартири на Ленінградському шосе в Москві.

"Вказане свідчить про наявність у судді Львова Б.Ю. громадянства Російської Федерації за даними наведених реєстрів РФ" , — ідеться в повідомленні Верховного суду.

СБУ продовжує перевіряти вказані дані. Сьогодні о 12:00 судді Касаційного господарського суду мають розглянути питання дострокового звільнення Львова з посади.

Раніше суддя заявив, що пройшов поліграф. Він оприлюднив висновки та заявив, що "непричетний до отримання російського громадянства та паспорта РФ".

15 вересня журналісти Схем з’ясували, що Львов отримав паспорт РФ у 1999 році. Однак у 2017-му, під час конкурсу на посаду в суді, він зазначив у своїй анкеті, що він не має громадянства іншої країни.

Сам Львов заперечує наявність російського паспорта та назвав інформацію "фейком". Пізніше журналіст-розслідувач та керівник Bellingcat Христо Грозєв підтвердив наявність громадянства РФ у Львова та виключив, що документи у реєстрах можуть бути підробкою, як про це казав сам суддя