У Британії заговорили про вотум недовіри Ліз Трасс

У Великій Британії заговорили про винесення вотуму недовіри новому прем'єр-міністру Ліз Трасс. Відповідну пропозицію підтримала низка її однопартійців. Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє Корреспондент.

Наголошується, що перший лист із закликом провести таке голосування подав у парламентський Комітет 1922, що об'єднує рядових депутатів від правлячої Консервативної партії.

Причиною для невдоволення стала представлена ​​програма боротьби з економічною кризою, в основі якої лежить різке зниження податків у країні.

Новий прем'єр Великої Британії вважає, що подолати тяжкі наслідки кризи можна лише у такий спосіб. Британський Мінфін наполягає на зниженні максимальної ставки прибуткового податку із 45% до 40%.

Публічно про незгоду з діями уряду вже заявили 12 депутатів, які побоюються негативних політичних наслідків такого кроку, повідомили джерела ЗМІ.