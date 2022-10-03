ЗСУ: окупанти намагаються будувати укріплення у Кремінній
Залишки російських окупантів, які втекли зі звільненого українськими бійцями Лимана, відступили до Кремінної. Тепер вони намагаються зводити там укріплення. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Черевий в ефірі національного телемарафону, повідомляє Корреспондент.
Він зазначив, що нині Лиман повністю зачищений від окупантів. Проте залишки угруповання противника "бігають околицями, де їх активно відловлюють".
За його словами, наразі у місті продовжуються стабілізаційні заходи, оскільки там небезпечна мінна ситуація.
Спікер командування також заявив, що українські захисники відбили у загарбників селище Торське.
Окупанти відступили до Кремінної і намагаються будувати там нову лінію оборони.
Череватий додав, що артилерія та ракетні війська Збройних сил України роблять все, щоб завадити окупантам збудувати нові укріплення.