У Сумах частково повертають масковий режим

Суми частково повертають обов'язковий масковий режим через коронавірус. Захисні маски потрібно надягати у громадському транспорті, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Рішення про повернення масок прийняли на позачерговому засіданні комісії з ТЕБ та НС. Посилити COVID-обмеження вирішили через ріст кількості нових випадків коронавірусу у Сумах.

"З жовтня поточного року перебування пасажирів у салонах комунального транспорту без засобів індивідуального захисту заборонено" , - йдеться у повідомленні КП "Електроавтотранс".﻿

Жителів Сум закликали з розумінням ставитися до прохання водія чи кондуктора вдягнути захисну маску, а також не створювати конфліктних ситуацій.

Варто зазначити, що масковий режим у Тернополі повернули ще 22 вересня.

Натомість у Києві вирішили поки не вводити додаткові обмеження, а лише закликали містян носити маски у транспорті та громадських місцях.