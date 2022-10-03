Чехія закликала своїх громадян виїхати з Росії

Чехія закликає своїх громадян залишити територію Росії та застерігає від поїздок через ситуацію з безпекою, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Громадян Чехії, які знаходяться в Росії, просять зареєструватися в системі DROZD.

"Якщо ви вже знаходитеся в країні і вирішили залишитися, попри попередження, виявляйте крайню обережність під час свого перебування, стежте за перевіреними ЗМІ та підготуйте план екстреного виїзду" , - йдеться у повідомленні МЗС.﻿

Також громадян Чехії закликають бути уважним через мобілізацію, що проводиться, уникати мітингів і демонстрацій.

При цьому МЗС попередило, що посольство в Москві може працювати з перебоями через натягнуті відносини Росії з ЄС і НАТО.

Нагадаємо, з подібними рекомендаціями для громадян виступили також США, Польща, Болгарія, Латвія, Румунія, Естонія та Канада.