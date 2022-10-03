ЗМІ: Франція може передати Україні новітні бронетранспортери Bastion

Франція планує передати Збройним силам України 20 одиниць сучасних бронетранспортерів ACMAT Bastion, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Twitter-акаунт військових аналітиків Oryx.

Коли саме розпочнуться поставки, наразі невідомо.

Відзначимо, що Bastion, є сучасним французьким бронетранспортер, виробництвом якого займається компанія ACMAT. Під час розробки використовували шасі бронеавтомобіля VLRA.

Bastion спочатку було побудовано для французьких спецпризначенців, які діяли в Африці. Також існує декілька модифікацій бронеавтомобіля.

Серед характеристик ACMAT Bastion:

запас ходу до 1,4 тисячі кілометрів;

швидкість до 110 км/год;

обладнаний бронею стандарту STANAG 4569, яка захищає від мін й куль калібру до 7.62 мм.

Нагадаємо, що Франція може поставити Україні нову партію САУ Caesar, які взяли із замовлення для Данії.