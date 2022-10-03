Spiegel: країни ЄС домовилися навчати до 15 тисяч українських військових

Країни Євросоюзу домовилися навчити до 15 тисяч військових ЗСУ для боротьби з військами РФ, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на неназваних дипломатів, які беруть участь у переговорах.

Навчальна місія ЄС щодо підтримки ЗСУ відбудеться за межами України, повідомляє ресурс. Декілька країн, за його інформацією, планують проводити курси для військових у Європі, а Польща має створити невеликий штаб за кошти ЄС.

За даними Spiegel, Німеччина вже планує власні навчальні курси при Бундесвері.

У Німеччині, ймовірно, навчатимуть українських командирів тактиці в центрі бойового моделювання, а також саперів, медиків та інших фахівців.

Остаточні деталі навчальної місії мають бути обговорені у Брюсселі наступного тижня, а рішення щодо проекту буде ухвалено 17 жовтня.

30 серпня глава дипломатії ЄС Жозеп Борель повідомив, що міністри оборони ЄС схвалили підготовку до тренувальної місії для ЗСУ.

Глава Міноборони України Олексій Резніков надавав Євросоюзу список тренувальних заходів на різних рівнях, яких потребують ЗСУ, повідомляв Боррель. Вони включають короткострокові, середньострокові та довгострокові тренування.