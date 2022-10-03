CNN: США розробляють план на випадок "ядерної демонстрації" РФ в Україні

США розробляють план на випадок ескалації війни Росії проти України, включаючи використання Москвою ядерної зброї, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN із посиланням на три джерела.

Зазначається, що Вашингтон з початку повномасштабного вторгнення розробляв плани реагування на непередбачувані обставини, зокрема на можливість того, що російський диктатор Володимир Путін вдасться до кроків, близьких до ядерної атаки на Україну.

За словами одного з джерел, «ядерною демонстрацією» може бути удар по Запорізькій АЕС або ядерний вибух на великій висоті або далеко від населених пунктів.

При цьому чиновники США наголошують, що Вашингтон не виявив підготовки Москви до завдання ядерного удару.

21 вересня Путін вкотре пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї, сказавши, що "це не блеф".

У США заявили, що у разі застосування РФ проти України ядерної зброї відповідь Вашингтона та союзників буде рішучою. Штати попередили Кремль про «катастрофічні наслідки».

На думку глави ГУР Кирила Буданова, найближчим часом Росія не завдасть ядерного удару.