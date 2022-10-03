ЗСУ підняли прапор України у населеному пункті Золота Балка у Херсонській області, повідомляє Новое время.

Відповідне відео опублікувала у Facebook Кочубеївська громада.

Один з українських захисників у відео повідомляє, що місто було звільнене бійцями Нацгвардії.

Раніше нацгвардійці у Telegram повідомляли, що увійшли до Золотої Балки та продовжують звільняти українські села від російських окупантів.

"Місцеві щиро радіють, а український прапор повертається на своє законне місце" , — йдеться у повідомленні.

Офіційних підтверджень Генштабу про звільнення населеного пункту поки що не було.

Фото: Скриншот Google Maps

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що на Херсонщині ЗСУ звільнили населені пункти Миролюбівка та Архангельське.

Керівник об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк раніше повідомляла, що українські військові продовжують наступати та просуватися на південному напрямку.

Вона наголосила, що «незалежність» або «приєднання» будь-яких українських територій до Росії — це особиста думка росіян, яку ніхто не підтримує, а особливо — Сили оборони та ЗСУ.