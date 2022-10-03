РосЗМІ: у Росії змінили командувача Західного військового округу

Новим командувачем Західного військового округу РФ став генерал-лейтенант Роман Бердніков, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє російське видання РБК із посиланням на джерело, «знайоме з кадровими перестановками».

На сайті російського міністерства оборони досі зазначено, що військами Західного військового округу керує Олександр Журавльов, а Берднікова там називають командувачем 29-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Бердніков також командував угрупуванням військ країни-агресора РФ у Сирії. Він 1991 року закінчив Київське суворовське військове училище.

Раніше розслідувальна спільнота InformNapalm повідомляла, що командувача Західного військового округу РФ Журавльова звільнили через поразки на фронті. Судячи з даних російських реєстрів, новим командувачем став Бердніков.

12 вересня Головне управління розвідки України повідомило, що керівний склад Західного угруповання російської армії відсторонений від командування через нищівні поразки під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області.

У розвідці заявляли, що для відновлення "стійкості управління" угруповання російських військ його очолив командувач Центральним військовим округом генерал-лейтенант Олександр Лапін.