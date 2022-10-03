ОК "Південь": війська РФ на південному напрямку обороняються і змушені відступати

На півдні України російські окупанти відступають на певних напрямках, але ситуація залишається складною, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування Південь у Facebook.

Повідомляється, що українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 196 вогневих завдань, забезпечуючи підтримку просування військ України.

"На південному напрямку ситуація залишається складною, але контрольованою Силами оборони" , - повідомляє командування.

Зазначається, що ЗСУ продовжують вогневий контроль окупованої території та вражають райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян, його пунктів управління та логістичних об'єктів.

"Ворог намагається оборонятися, але на деяких напрямках змушений відступати, залишаючи позиції" , - йдеться в повідомленні.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що на Херсонщині ЗСУ звільнили населені пункти Миролюбівка та Архангельське.

Керівник об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк повідомляла, що ЗСУ продовжують просуватися на південному напрямку.

Вона наголосила, що «незалежність» або «приєднання» будь-яких українських територій до Росії — це особиста думка росіян, яку ніхто не підтримує, а особливо — Сили оборони та ЗСУ.