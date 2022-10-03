ОП: у Чернівцях під час затримання злочинця загинув правоохоронець

В Чернівцях під час затримання злочинця один правоохоронець загинув, ще один отримав поранення. Стрілянина відбулася біля однієї зі шкіл, операція триває, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещені неповнолітніх. 1 поліцейська загинула, 1 поліцейський отримав поранення" , - йдеться в повідомленні.

За словами Тимошенка, наразі підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку.

"Операція з затримання злочинця триває" , - додав він.

Як пише suspilne.media, вулицю Воробкевича поблизу школи №27 у Чернівцях, де трапилась стрілянина, перекрили. Там працюють правоохоронці.