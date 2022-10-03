МЗС Німеччини дуже серйозно ставиться до погроз Путіна ядерною зброєю

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила занепокоєння у зв'язку з неодноразовими погрозами президента РФ Владіміра Путіна застосувати ядерну бомбу в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це вона сказала в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung.

"Ми сприймаємо його слова дуже серйозно, все інше було б недбалістю" , - сказала Бербок.

За її словами, протягом вже понад 220 днів війни Путін "неодноразово демонстрував, що не цурається найстрашніших воєнних злочинів".

Бербок нагадала, що Путін і раніше робив безвідповідальні погрози.

"Ми не повинні і не будемо піддаватися на шантаж, Путін розцінить це як запрошення до подальшої ескалації" , - додала міністр.

Бербок сказала, що виступ Путіна у п'ятницю дав зрозуміти, "що його імперське божевілля не обмежується Україною".

"Саме тому ми продовжуємо нашу підтримку України у відповідальний спосіб. Якщо Росії зійде з рук анексія та шантаж і вона виграє цю війну - іншими словами, знищить Україну - не лише європейський мирний порядок буде зруйнований, але й жодна маленька країна більше не буде в безпеці" , - наголосила вона.

Бербок також переконана, що російський президент повністю втратив міжнародну підтримку.