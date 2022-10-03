Маск ініціював голосування, в якому запропонував Україні відмовитися від Криму та НАТО

Американський інженер та підприємець, засновник SpaceX та Tesla Inc. Ілон Маск ініціював голосування, в якому запропонував відмову України від територій та євроатлантичної інтеграції як спосіб досягнення миру з Росією, повідомляє Ділова столиця.

Голосування він виклав у своєму блозі у Twitter.

Так, Маск запропонував Україні для досягнення миру з Росією:

- повторити псевдореферендуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу;

- Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 р. (до помилки Хрущова).

- водопостачання Криму забезпечене.

– Україна залишається нейтральною.

На думку Маска, ця війна закінчиться саме так, але питання у тому, скільки людей загине.

Користувачі у своїх коментарях до опитування відреагували здебільшого негативно. Зокрема радник Конгресу Пол Массаро, посол України Андрій Мельник заявили про необхідність відновлення територіальної цілісності та суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах 1991 року. Також користувачі наполягають, що Росію необхідно демілітаризувати та вимагати виплат репарацій.

Станом на момент виходу новини понад 55% учасників голосування виступили проти цієї ініціативи.