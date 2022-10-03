Резніченко: у Криворізькому районі ППО збила російську ракету
Увечері, 3 вересня, у Криворізькому районі ППО збила російську ракету, повідомляє Новое время.
Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
"Вдале полювання наших військових. Надвечір наша ППО збила у Криворізькому районі ворожу ракету", — пише Резніченко.
Про роботу ППО також повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукащук у Telegram. За його даними, обійшлося без жертв.
"Сьогодні у Криворізькому районі нашими силами ППО було збито ворожу ракету. Наслідки уточнюються", – повідомив він.