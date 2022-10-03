Резніченко: у Криворізькому районі ППО збила російську ракету

Увечері, 3 вересня, у Криворізькому районі ППО збила російську ракету, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

"Вдале полювання наших військових. Надвечір наша ППО збила у Криворізькому районі ворожу ракету" , — пише Резніченко.

Про роботу ППО також повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукащук у Telegram. За його даними, обійшлося без жертв.