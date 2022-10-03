ОВА: у Хмельницькій області скоротили час комендантської години
З сьогоднішнього дня, 3 жовтня, на Хмельниччині зміниться час комендантської години. Тепер вона діятиме з 00:00 до 05:00, повідомляє Новое время.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
У цей період пересуватися вулицями цивільному населенню заборонено.
Під час комендантської години вільно пересуватися можна лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки.
До цього комендантська година на Хмельниччині діяла з 23:00 до 5:00.