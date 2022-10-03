Зеленський відреагував на скандальне опитування Маска про Крим та НАТО
У відповідь на скандальні Twitter-опитування Ілона Маска президент Володимир Зеленський затвітив своє опитування, повідомляє Українська правда.
Про це Зеленський написав у Twitter.
"Який Ілон Маск вам подобається більше? Той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію?".
На момент написання новини 90% проголосували за "українського" Маска, і лише 10% - за "російського".
У понеділок ввечері глава Tesla Ілон Маск запостив у Twitter опитування, в якому запропонував варіант миру між Україною і Росією. На його думку, щоб припинити війну, треба віддати Крим Росії, а Україні не йти в НАТО.