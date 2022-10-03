Bloomberg: Туреччина слідом за Угорщиною просить Росію відстрочити платежі за газ

Декілька турецьких чиновників попросили Росію відстрочити платежі за газ на тлі підвищення цін на енергоносії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, турецький державний імпортер енергоносіїв Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS прагне відкласти частину платежів до 2024 року. При цьому угоди між країнами поки що не досягнуто.

У Bloomberg додали, що сильна залежність Туреччини від імпорту енергоносіїв створює тиск на її валюту та бюджет.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що угорська компанія MVM підписала договір з "Газпромом", який дозволить відстрочити її платіж за газ.