Вучич – українському послу: не дозволимо "зверхньо тиснути" на Сербію

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що посол України Володимир Толкач закликами до Белграда приєднатися до санкцій проти Росії "зверхньо чинить тиск" на його країну, а він цього не допустить, повідомляє Європейська правда.

Про це Вучич сказав в етері Pink TV.

"Ми не дозволимо цього навіть тим, хто значно сильніший. Ми нічого поганого Україні не зробили, ми не визнали відокремлення частин України. А я не можу пригадати, щоб вони старалися допомогти і припиняли польоти з Києва до Рима чи інших країн, які вели агресію проти Югославії" , – заявив сербський президент.

Він водночас додав, що "розуміє" позицію України, бо вона не ототожнює НАТО, США та Британію, "які її захищають, із тими, хто напав на їхню країну".

Раніше в інтерв’ю каналу N1 український посол у Сербії Володимир Толкач заявив, що "з кожною вбитою дитиною в Україні стає все важче зрозуміти аргументи Белграда".

"Ми хотіли б бачити Сербію як друга і союзника, тому нам важко зрозуміти аргументи Белграда…. Ми очікуємо, що Сербія підтримає санкції та приєднається до них. Це допоможе нам підкреслити нашу відданість спільним цінностям" , – сказав зокрема дипломат.

Як відомо, Белград виступає проти покарання Росії санкціями. Водночас сербський президент Александар Вучич заявив, що Белград не визнає результати псевдореферендумів, які Росія організувала на окупованих нею українських територіях.