Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією

Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією

КНДР 4 жовтня запустила балістичну ракету, траекторія якої пролягала над північною частиною Японії. Там спрацювало екстрене оповіщення про повітряну небезпеку, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Громадян, які проживають у відповідних районах країни закликали евакуюватися всередину будівель або під землю.

Згідно з даними система J-Alert, ракета КНДР пролетіла над територією Японії у бік Тихого океану.

Водночас японська влада заявила, що ракета була запущена у напрямку острова Хоккайдо та його північно-східної префектури Аоморі.

Місцевих мешканців попередили про можливість падіння уламків і попросили залишатися в укриттях.

Нагадаємо, у вересні КНДР вперше в історії провела одразу чотири випробування балістичних ракет протягом одного тижня.

Окрім цього, Північна Корея проводить підготовку до того, щоб найближчим часом спустити на воду новий підводний ракетний човен.

Новини

Популярні теми форуму

analytics