Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією

КНДР 4 жовтня запустила балістичну ракету, траекторія якої пролягала над північною частиною Японії. Там спрацювало екстрене оповіщення про повітряну небезпеку, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Громадян, які проживають у відповідних районах країни закликали евакуюватися всередину будівель або під землю.

Згідно з даними система J-Alert, ракета КНДР пролетіла над територією Японії у бік Тихого океану.

Водночас японська влада заявила, що ракета була запущена у напрямку острова Хоккайдо та його північно-східної префектури Аоморі.

Місцевих мешканців попередили про можливість падіння уламків і попросили залишатися в укриттях.

Нагадаємо, у вересні КНДР вперше в історії провела одразу чотири випробування балістичних ракет протягом одного тижня.

Окрім цього, Північна Корея проводить підготовку до того, щоб найближчим часом спустити на воду новий підводний ракетний човен.