Politico: Мобілізація ще більше підірве економіку Росії

Мобілізація, оголошена російським диктатором Володимиром Путіним, матиме величезні наслідки для економіки РФ. Москва не знає, ким зайняти робочі місця тих, хто втік або був призваний до армії.﻿ Про це, з посиланням на Politicо, повідомляє Новое время.

Зазначено, що чим більше чоловіків Кремль мобілізує, тим більше чоловіків намагатимуться покинути країну. Хоча Путін цілком може досягти успіху в мобілізації 300 тисяч резервістів, але з моменту його заяви близько 360 тисяч осіб уже вирушили, зокрема, до Грузії та Казахстану, щоб уникнути призову.

Співробітниця Американського інституту підприємництва Елізабет Броу наголошує, що чоловіки, які зараз залишають Росію, працездатного віку — їхній від'їзд є величезною втратою для збройних сил РФ. Але як мобілізація, так і втеча такої кількості людей створять ще одну проблему — відсутність кваліфікованих працівників у кожному секторі.

Броу пише, що в РФ немає системи забезпечення безперервності життя суспільства у воєнний час. І немає достатньої кількості жінок, які могли б швидко зайняти місця чоловіків, які залишили країну.

Вона додає, що, наприклад, Швеція і Фінляндія — вже давно мають докладні плани того, як зберегти функціонування суспільства в разі війни.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення "часткової мобілізації" у РФ. За офіційними даними міноборони РФ, планується призвати до 300 тисяч резервістів. Проте, за даними російських опозиційних ЗМІ, засекречені плани мобілізації передбачають відправку на війну в Україну 1 мільйон росіян.