Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
Фото: Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 4.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 60 800 (+370) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2424 (+44) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5018 (+27) од,
  • артилерійських систем – 1407 (+2) од,
  • РСЗВ – 340 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 177 (+1) од,
  • літаків – 266 (+1) од,
  • гелікоптерів – 228 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 246 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 (+12) од,
  • спеціальної техніки ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.

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