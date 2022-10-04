Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 4.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 60 800 (+370) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2424 (+44) од,

бойових броньованих машин ‒ 5018 (+27) од,

артилерійських систем – 1407 (+2) од,

РСЗВ – 340 (+2) од,

засобів ППО ‒ 177 (+1) од,

літаків – 266 (+1) од,

гелікоптерів – 228 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2),

крилатих ракет ‒ 246 (+0),

кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 (+12) од,

спеціальної техніки ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.