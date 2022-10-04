ОВА: ЗСУ наблизилися до північно-західної адмінмежі Луганщини
Збройні сили України вже наблизилися до північно-західної адмінмежі Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Гайдай зазначив, що на Луганщині окупанти продовжують шукати чоловіків для мобілізації та навіть скасували відстрочку студентам денної форми навчання.
"Найбільш кмітливими виявилися воєнкоми в Хрустальному, де запустили вулицями міста дронів. І доки чоловіків в так званій "ЛНР" атакують з повітря, ЗСУ вже наблизилися майже впритул до північно-західної адмінмежі Луганщини", – підкреслив очільник ОВА.