ОВА: ЗСУ наблизилися до північно-західної адмінмежі Луганщини

Збройні сили України вже наблизилися до північно-західної адмінмежі Луганської області. Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай зазначив, що на Луганщині окупанти продовжують шукати чоловіків для мобілізації та навіть скасували відстрочку студентам денної форми навчання.