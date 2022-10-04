ОВА: ЗСУ наблизилися до північно-західної адмінмежі Луганщини

ОВА: ЗСУ наблизилися до північно-західної адмінмежі Луганщини

Збройні сили України вже наблизилися до північно-західної адмінмежі Луганської області. Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай зазначив, що на Луганщині окупанти продовжують шукати чоловіків для мобілізації та навіть скасували відстрочку студентам денної форми навчання.

"Найбільш кмітливими виявилися воєнкоми в Хрустальному, де запустили вулицями міста дронів. І доки чоловіків в так званій "ЛНР" атакують з повітря, ЗСУ вже наблизилися майже впритул до північно-західної адмінмежі Луганщини", – підкреслив очільник ОВА.

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