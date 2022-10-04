Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість переговорів із Путіним

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, в якому констатовано неможливість вести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України, повідомляє Українська правда.

Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року "Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності".

У п’ятницю 30 вересня, враховуючи результати засідання ставки верховного головнокомандувача та заслухавши своїх членів, РНБО вирішила: