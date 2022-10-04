ГУР: Російські солдати масово здаються в полон

У Головному управлінні розвідки Міноборони кажуть, що за останні кілька тижнів надійшло понад 2 тисячі звернень про здачу в полон російських військових.

Представник військової розвідки Андрій Юсов розповів, що сплеск звернень спостерігався після успішного контрнатсупу ЗСУ на Харківщині та після оголошення часткової мобілізації в РФ.

"Тоді почали дзвонити вже не просто солдати, які знаходяться на території України в рамках окупаційної армії, а й ті, яких або тільки-но мобілізували, і вони ще на території РФ знаходяться, або їхні родичі, або навіть люди, які підозрюють, що можуть бути мобілізовані, і про всяк випадок уточнюють інформацію.

За кілька тижнів у нас вже понад 2 тисячі таких звернень", - заявив Юсов.

Державний проект "Хочу жити" має допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовим або їх рідним та близьким слід дзвонити за цілодобовими номерами:

+38 066 580 34 98;

+38 093 119 29 84.

Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.