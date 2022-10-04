Лукашенко: Білорусь бере участь у "спецоперації" РФ в Україні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що Білорусь бере участь у т.зв. спеціальній військовій операції в Україні. Про це він заявив на нараді з питань військової безпеки, повідомляє Белта.

"Що стосується нашої участі у спеціальній військовій операції в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо свої зобов'язання" , - заявив глава держави.

"Наша участь у тому, щоб не допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі, по-перше. По-друге, не допустити завдання удару по Білорусі під прикриттям спеціальної військової операції з боку Польщі, Литви та Латвії. Як я говорив, у спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь" , - сказав він.

Він додав, що Білорусь приймає біженців з України.