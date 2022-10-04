ПриватБанк відновив сервіс автоматичного сповіщення і сплати штрафів ПДР

Сьогодні, 4 жовтня, ПриватБанк відновив роботу сервісу автоматичного сповіщення та швидкого пошуку штрафів за порушення ПДР. Про це повідомила﻿ прес-служба банку.

Зазначається, що з початку війни сервіс був недоступний з міркувань безпеки - державні реєстри певний час були відключені, зараз робота реєстрів поновлена.