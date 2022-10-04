ПриватБанк відновив сервіс автоматичного сповіщення і сплати штрафів ПДР
Сьогодні, 4 жовтня, ПриватБанк відновив роботу сервісу автоматичного сповіщення та швидкого пошуку штрафів за порушення ПДР. Про це повідомила прес-служба банку.
Зазначається, що з початку війни сервіс був недоступний з міркувань безпеки - державні реєстри певний час були відключені, зараз робота реєстрів поновлена.
"Якщо порушення ПДР було зафіксовано автоматично, завдяки сервісу банку ви будете завжди вчасно проінформовані про штрафи пуш повідомленням та сплатити штраф в один клік за допомогою будь-якої карти ПриватБанку", - йдеться в повідомленні.