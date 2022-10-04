Єврокомісія готується до відключення електроенергії в країнах ЄС

Євросоюз може зіткнутися з відключеннями електроенергії цієї зими, попередив єврокомісар з питань кризового управління Янез Ленарчич. Про це він сказав у інтерв’ю німецькій медіамережі RND, повідомляє Європейська правда.

Ленарчич не виключив, що країнам ЄС знадобиться допомога через енергетичну кризу. За його словами, Європейська комісія розглядає два різні сценарії.

По-перше, одна чи невелика кількість держав-членів може постраждати від незначного інциденту, такого як відключення електроенергії. У цьому випадку інші країни ЄС можуть підтримувати та постачати електрогенератори, як це відбувається під час реагування на стихійні лиха.

По-друге, відключення може відбутися у великій кількості країн, і в цьому випадку стратегічний резерв ЄС буде використаний для реагування.

Ленарчич зазначив, що заходи ЄС будуть вжиті швидко у разі надзвичайної ситуації, навівши приклади останніх років, коли генератори та паливо були доставлені до Словенії того ж дня, коли енергосистема країни була пошкоджена сніжною бурею. Також підтримка ЄС надійшла відразу після Землетрусу у Хорватії у 2020 році.

Він сказав, що ЄС загалом готується до кризової зими. Єврокомісар пояснив, що після досвіду пандемії коронавірусу Брюссель намагається "передбачати кризи".