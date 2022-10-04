ОК "Південь": Війська РФ намагалися атакувати Одесу іранським дроном
У вівторок, 4 жовтня, російські війська намагалися атакувати Одесу іранським дроном Shahed-136. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що безпілотник було знищено над морем.
За даними CNN, Росія отримала три типи безпілотників: Mohajer-6, Shahed-129 і Shahed-191. В Ірані таку інформацію заперечували.
У вересні США ввели санкції проти трьох іранських компаній, які виробляють безпілотники.