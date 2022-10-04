У Кремлі відреагували на відмову України від переговорів

Кремль відреагував на указ Зеленського, який ухвалив рішення РНБО про неможливість вести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомляють росЗМІ.

"Щоб вести переговори, потрібні дві сторони... Тепер чекатимемо або зміни позиції нинішнього президента, або, можливо, дочекаємось майбутнього президента України" , - сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним. Це стало відповіддю на "спробу Росії анексувати території" України.