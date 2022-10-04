Зростання цін виробників у єврозоні досягло рекорду за весь час

Темпи зростання цін виробників промислової продукції у єврозоні зросли до найвищої позначки від початку спостережень.﻿ Про це свідчать офіційні дані ЄС, повідомляє Економічна правда.

Ціни виробників, тобто ціни, що сплачуються підприємствами за товари і сировину, зросли в річному вимірі на 43,3% в серпні, в порівнянні з 38% в попередньому місяці. Такі темпи зростання є найшвидшими за понад 40 років – з 1981 року, коли відповідні спостереження розпочалися.

Всі країни зіткнулися з рекордним зростанням цін виробників, але темпи серед найбільших економік варіювалися від 29,5% у Франції до 50,5% в Італії.

У Німеччині, яка нещодавно оголосила про енергетичний пакет на суму 200 млрд євро для підтримки підприємств і домогосподарств, що зіткнулися зі стрімким зростанням цін на енергоносії, інфляція цін виробників зросла на 46,9%.

Найбільше зростання зафіксовано в енергетичному секторі, де ціни зросли більш ніж удвічі порівняно з серпнем минулого року.

Зростання витрат бізнесу відбувається на тлі ослаблення попиту через рекордно високу інфляцію, що загрожує рентабельності та роботі підприємств у всьому регіоні.