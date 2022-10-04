СБУ встановила ще 12 силовиків-перевертнів на окупованих територіях

Служба безпеки України зібрала докази добровільної співпраці з ворогом ще 12 колаборатів, які вступили до так званої "правоохоронної системи" РФ на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба СБУ.

"Вони займаються репресіями щодо проукраїнського населення регіонів та фабрикують проти людей фейкові "кримінальні провадження" із придуманими "доказами".

Серед них ˗ так званий "заступник начальника військової комендатури смт Лазурне Херсонської області" з позивним "Грек".

За даними слідства, він проходив службу в органах МВС України в Маріуполі, а після початку бойових дій у 2014 році втік до тимчасово окупованого Криму та працевлаштувався у Севастополі до росгвардії.

Із початком широкомасштабного вторгнення рф зрадник повернувся на материкову територію, щоб "посилити силовий блок" окупаційного режиму.

В ході оперативно-слідчих дій СБУ встановила факти викрадення, катування та вербування зловмисником громадян України для схиляння їх до співпраці з окупаційним режимом.

Наразі "Греку" повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану та порушення законів та звичаїв війни.

За даними спецслужби, ще один мешканець Херсонщини після окупації Нової Каховки погодився обійняти посаду "начальника ізолятора тимчасового тримання" у складі створеного спецслужбами РФ "Новокаховського відділення міліції".

У новому статусі колаборант разом з представниками окупаційної влади виїжджає за адресами мешкання проукраїнських громадян, викрадає їх та доставляє до "ізолятора тимчасового тримання". Також є факти проведення ним допитів та застосування тортур.

Пішли на співпрацю з окупантами колишній заступник начальника Ізолятора тимчасового тримання поліції та троє експертів-криміналістів. Вони вступили до так званого "науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС", що на Херсонщині.

Також слідчі СБУ задокументували діяльність призначеного російськими окупантами очільника окупаційної "поліції" Старобільського району Луганщини.

У Волновасі на Донеччині співробітники СБУ теж задокументували протиправну діяльність колишнього працівника поліції.

У 2011 році він вийшов на пенсію, але після широкомасштабного вторгнення рф з ідейних міркувань вирішив повернутися на службу в окупаційному режимі у статусі "начальника відділу карного розшуку Волноваського райвідділу МВС ДНР".

Слідчі СБУ кваліфікували дії всіх зазначених вище колаборантів за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Санкція інкримінованої їм статті передбачає до 15 років позбавлення волі.