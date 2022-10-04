У ЗСУ розповіли про підготовку нових мобілізованих росіян, яких перекинули на південь України

Росія перекинула на південь України нових мобілізованих солдатів для участі у війні проти України, повідомляє Новое время.

Про це повідомила керівник пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі 24 каналу.

Точної кількості нових сил противника вона не назвала.

"Ми знаємо їхню кількість. Вони непідготовлені, але, ймовірно, можуть готуватися безпосередньо на позиціях, тому що недооцінювати ворога не можна" , - зазначила вона.

Гуменюк додала, що стежити за тим, що і як роблять ворожі війська, допомагають представники українського руху спротиву.

"Тому ми за ними стежимо та проводимо серед них інформаційну кампанію про те, як забруднити руки кров'ю, вони могли б скласти зброю та перейти до «обмінного фонду" , - резюмувала вона.

21 вересня кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що в ході часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів. Мобілізаційний ресурс Росії він оцінив майже 25 мільйонів осіб.

За даними російських опозиційних ЗМІ, засекречені плани мобілізації передбачають відправку на війну в Україну мільйона росіян.

Після цього росіяни почали масово скуповувати квитки до інших країн, щоб уникнути участі у війні.

4 жовтня в Міноборони РФ заявили, що мобілізували вже 200 тисяч росіян.