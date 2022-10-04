ОВА: окупанти будують "державний кордон" на Запоріжжі

У Василівці що на Запоріжжі окупанти будують "державний кордон" з усіма своїми "правилами", повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Окупанти намагаються у районі Василівки облаштувати "державний кордон", як вони вважають, з усіма правилами перетину, які вони там собі вигадали.

Внаслідок цього не пускають чоловіків призовного віку".

Василівка - це єдиний населений пункт, через який евакуюються жителі окупованих частин Запорізької, Херсонської областей, а також Донеччини та Луганщини.

Наразі у Василівці катастрофа з кількістю людей, які намагаються покинути ТОТ.

3 жовтня літній чоловік помер в черзі, не дочекавшись своєї евакуації.