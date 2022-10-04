Иран не признает результаты российских псевдореферендумов

Іран не визнаватиме результати російських псевдореферендумів і закликатиме дотримуватися принципу територіальних цілісностей країн. При цьому у війні Росії проти України Тегеран звинувачує НАТО та США, повідомляє Новое время.

Про це заявив представник МЗС Ірану Нассер Канаані, повідомляється на сайті дипвідомства країни.

"Ісламська Республіка Іран, як завжди та виходячи зі своїх принципових позицій, наголошує на необхідності повного дотримання принципу територіальної цілісності країн як фундаментальної норми міжнародного права та поваги до принципів і цілей Статуту ООН" , — сказав він, відповідаючи на запитання журналістів про російських «референдуми» у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Він додав, що Іран закликає уникати будь-яких провокаційних дій, які можуть порушити шлях до миру, стабільності та спокою.

Також, за його словами, Іран підтримує будь-які зусилля для мирного врегулювання конфлікту в Україні та завжди заявляв про свою готовність сприяти цьому процесу.

При цьому в нападі Росії на Україну Тегеран звинувачує НАТО.

"На жаль, бурхливий вогонь війни в Україні, викликаний провокаційними діями НАТО, який очолює США, все ще вирує, а зусилля зі зниження напруженості та конфлікту не дали жодних результатів через дії деяких залучених сторін, які переслідують свої інтереси у продовженні кризи та напруженості " , - сказав він.

Раніше МЗС України позбавило посла Ірану акредитації через використання окупантами іранських дронів, а кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у Києві буде значно скорочено. У МЗС Ірану заявили, що шкодують про «погіршення відносин» з Україною.

З 23 по 27 вересня російські окупанти імітували так звані референдуми на тимчасово окупованих частинах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Жоден із цих регіонів Росія не контролює повністю.

Україна та абсолютна більшість західних країн, а також деякі союзники Кремля заявили, що результати псевдореферендумів не будуть визнані.