ЗСУ звільнили ще два села в Ізюмському Харківській області

Збройні сили України звільнили від російських окупантів села Богуславка та Борівська Андріївка в Ізюмському Харківській області, повідомляє Українська правда.

Про це повідомила Facebook-сторінка Борівської селищної ради, біля якої розташовані звільнені населені пункти.

"04.10.2022 - Богуславка зустріла визволителів! Слава Україні! Героям слава!..

Село Борівська Андріївка – Україна! Слава нашим Героям!

Посрада опублікувала кілька фото та відео, як у населених пунктах встановлюють прапори та як місцеві жителі зустрічають українських військових.

3 жовтня стало відомо, що Збройні сили звільнили селище Борова.