ОВА: над Лиманом офіційно підняли прапор України

Над звільненим Лиманом Донецької області у вівторок, 4 жовтня, офіційно підняли прапор України, повідомляє Новое время.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram повідомив, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський передав Донецькій ОВА повноваження з відновлення життя у звільнених населених пунктах.

"Дякую нашим Збройним Силам за те, що очищають від ворога наші українські землі. Окупанти залишають по собі руїни. Але головне — це наша земля. Все відбудуємо заново. А поки що починаємо з налагодження логістики, завезення гуманітарної допомоги, видачі пенсій" , — написав Кириленко.

Очільник ОВА також наголосив, що евакуйованим поки не можна повертатися у звільнені населені пункти — там триває масштабне розмінування, а зима, що наближається, буде важкою.

Як повідомляє пресслужба Сухопутних військ, у церемонії підняття прапора брали участь військовослужбовці ЗСУ, які звільняли території Харківської і Донецької областей від окупантів, представники Нацполіції, Нацгвардії, військово-цивільної адміністрації та мешканці Лимана.

Фото: Донецька обласна військова адміністрація

Фото: Донецька обласна військова адміністрація

Фото: Донецька обласна військова адміністрація

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Вдень 1 жовтня в ЗСУ повідомили, що захисники України звільнили п’ять населених пунктів біля Лимана, внаслідок чого багатотисячне угруповання окупантів опинилося в оточенні.

2 жовтня ЗСУ повністю зачистили Лиман від окупантів, повідомив президент Володимир Зеленський. Прессекретар Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив, що під час відступу росіяни залишили в Лимані багато мін і розтяжок.

Пізніше Череватий повідомив, що частину окупантів було знищено, частину — взято в полон, а частина змогла вийти з оточення колонами або малими групами.