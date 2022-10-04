Швеція передала Україні 500 тисяч COVID-вакцин від "Омікрону"

Швеція передала Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу Comirnaty Original/Omicron BA.1 від Pfizer-BioNTech, спеціально розробленої проти штаму "Омікрон", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

"Уряд Швеції передав Україні понад 500 тис. доз вакцини Comirnaty Original/Omicron BA.1 від Pfizer-BioNTech, яку було розроблено спеціально проти штаму коронавірусу "Омікрон" та його варіантів. Україна стала однією з перших країн світу за межами ЄС, які отримали оновлену вакцину" , — йдеться у повідомленні.

Вакцина призначена тільки для першого та другого бустерного щеплення тих, хто вже має первинний курс вакцинації від COVID-19.

Як повідомлялось, генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що пік осінньої хвилі коронавірусної інфекції в Україні очікується в жовтні.